Un estudi realitzat per l’Autoritat Independent de Supervisió dels Acords sobre Drets dels Ciutadans (IMA) estableix que un de cada 10 ciutadans europeus residents al Regne Unit han reconegut estar plantejant-se la possibilitat d’abandonar el país quan acabi el mes de juny. «Ja no ens sentim com a casa», han reconegut.

Aquesta és la data límit perquè els ciutadans de la Unió Europea sol·licitin la seva permanència legal al país després de l’aplicació del Brexit, una petició que ja han realitzat al voltant de cinc milions i mig d’europeus. D’aquests més de cinc milions, la meitat ha manifestat el seu desconeixement respecte els drets que aquesta condició els atorga.

L’estudi, realitzat per conèixer la situació actual dels ciutadans europeus al país després de l’acord de divorci amb la UE, revela també que un de cada quatre europeus senten que no són tractats de la mateixa manera que els britànics.

Fins i tot un 30% pensen que perdran molts dels seus drets per culpa del Brexit.

Els resultats demostren una clara manca de confiança en els organismes públics britànics per part dels enquestats i una falta d’esperança en el futur.

Les opinions

«Em temo que el govern del Regne Unit començarà a tractar els ciutadans de la UE com a ciutadans de segona classe», lamenta una de les persones enquestades. «Els ciutadans de la UE han de tenir confiança per seguir endavant amb les seves vides: hi ha salvaguardes per protegir-los», va expressar en un comunicat el president de l’’Autoritat Independent de Supervisió dels Acords sobre Drets dels Ciutadans, Sir Ashley Fox.

En relació amb la manca de drets, molts han reconegut que no denuncien quan aquests no són respectats. «Crec que queixar-se no aconseguirà res més que cridar l’atenció, i empitjorarà el problema», exposa un dels ciutadans.

Davant d’això, la directora executiva de l’IMA, la doctora Kathryn Chamberlain, va animar a denunciar les vulneracions dels drets.