La president d'En Comú Podem al Parlament, Jéssica Albiach, ha demanat a ERC la "garantia" que JxCat no entrarà al Govern ni ara ni quan l'executiu ja estigui en marxa. En una entrevista a 'El Matí de Catalunya Ràdio', ha considerat que aquesta qüestió és la "gran clau". "Aragonès serà president de veritat o serà un president tutelat per Junts o el Consell per la República?", ha preguntat. La líder dels comuns ha avisat que el trencament de les negociacions serà "definitiu" en funció de si Aragonès és "clar i coherent" ja que deixa la porta oberta que els partits de la investidura puguin entrar més endavant al Govern. "No es pot ser president sense ser transparent sobre què vols pel país. La gent es mereix saber-ho", ha conclòs.