El jutjat d’instrucció número sis de Tarragona ha dictat una ordre de detenció per la diputada de la CUP al Parlament Laia Estrada, perquè acudeixi a declarar per la seva participació en una protesta del 21 de desembre del 2018, al no haver declarat voluntàriament dues vegades.

Al seu escrit, es recorda que es va acordar «rebre declaració com a investigada» de Laia Estrada, que va ser citada «dues vegades» -el 30 de desembre del 2020 i el 21 de gener del 2021- i no va comparèixer, «sense oferir causa justificada per a això». Per aquest motiu, afegeix l’escrit, s’acorda «la detenció i presentació davant aquest jutjat de la investigada Laia Estrada». Després de conèixer l’ordre de detenció mentre participava al ple parlamentari d’ahir, Estrada va denunciar una situació que considera «absurda» i «dantesca». «Si volen venir a detenir-me, fem-ho ràpid i acabem ja amb aquesta història», va dir, referint-se als Mossos d’Esquadra que participaven al dispositiu de seguretat del ple del Parlament.

La diputada va dir que el 21 de desembre del 2018 va participar en les protestes a Tarragona contra la celebració d’un Consell de Ministres a Barcelona aquell mateix dia, però va recalcar que els manifestants es van dedicar a «caminar moltíssim» sense que hi hagués «cap tipus de desordre ni de violència». Malgrat això, «se’ns imputen delictes de desordres públics, que impliquen violència», va denunciar. Estrada es va negar a comparèixer dues vegades per declarar en aquest procés, en considerar que «deriva d’atestats totalment fantasiosos elaborats per Mossos d’Esquadra, que distorsionen la realitat».