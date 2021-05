La patronal de l’oci nocturn Fecasarm va advertir ahir que el pla de mesures de seguretat per a la reobertura de les discoteques elaborat pel Procicat «arriba tard, és ineficaç i inaplicable i està desfasat». Amb la millora de les dades de l’epidèmia i a poc més d’un mes perquè comenci l’estiu, el Procicat va donar dimecres llum verda al protocol per a una pròxima reobertura de discoteques, si bé sense fixar dates.

En un comunicat, Fecasarm denuncia que «aquest pla arriba molt tard i, a més, no aporta cap eficàcia real, ja que només entrarà en vigor quan el departament de Salut decideixi decretar la reobertura del sector, i això no es preveu que passi fins d’aquí a un mes i mig o dos». Per a la patronal, això és«del tot insostenible, inviable i inacceptable».

Les discoteques no tenen encara una data per reobrir, però de moment el Procicat ha fet un primer pas en aprovar el pla amb les condicions de seguretat per a totes les activitats recreatives musicals vinculades a l’oci nocturn, que inclou també sales de ball, sales de festa amb espectacles, bars musicals i karaokes. Entre altres mesures per prevenir la covid, el protocol estableix que els locals han de tenir sistemes d’identificació de les persones que entren i surten, per facilitar la traçabilitat dels assistents en cas de rebrot, i serà obligatori l’ús de mascareta excepte en el moment de consumir, cosa que no es podrà a la pista de ball.