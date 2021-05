Segueixen les bones notícies quant a l’evolució del coronavirus a Catalunya, principalment amb referència a la pressió hospitalària, amb xifres a la baixa des dels últims dies i unes dades de persones ingressades que no es veien des de l’octubre passat. Queda pendent la baixada d’ucis, que continua molt alta, tot i que per fi cau de 400 ingressats: 399. Una xifra (11 menys que ahir) que no es veia des del 27 de març. També s’espera veure els efectes de l’aixecament de l’estat d’alarma. A favor d’això últim, el ritme de vacunació, molt alt en els últims dies.

Segons les dades actualitzades aquest divendres pel Departament de Salut, la xifra d’ingressats baixa de nou de manera notable, amb 88 menys. Són 1.139 les persones ingressades. La velocitat de propagació del virus (Rt) és de 0,84, com ahir, cosa que suposa que cada 100 infectats contagien una mitjana de 84 persones, mentre la positivitat, és a dir el percentatge de PCR i test d’antígens que donen positiu, és del 4,64%. L’OMS considera el 5% com a llindar per poder controlar l’epidèmia.

Alleujament hospitalari

El risc de rebrot (EPG), que mesura el creixement potencial de l’epidèmia, és de 180 punts, 11 menys que ahir, i per sota dels 194 en què es va situar al final de la tercera onada el 5 de març. Són xifres de fa dos mesos, cosa que indica de nou el clar retrocés que experimenta la pandèmia a Catalunya.

Des de l’inici de la pandèmia, a finals de febrer del 2020, el nombre total de casos confirmats a Catalunya per tota mena de proves és de 667.542, 1.222 dels quals s’han notificat en les últimes hores. També s’han comunicat sis morts més.

Són dades a la baixa, com les dels últims dies, tot i que, com hem dit, sobresurt l’alleujament de la pressió assistencial. L’evolució de les dades quant als centres sanitaris l’expliquen en aquest fil els investigadors del Biocomsc, que insisteixen, no obstant això, a no abaixar la guàrdia. «Aquestes millores encara continuaran abans que es vegin els efectes d’aixecament de l’estat d’alarma. Desitgem que aquests siguin els menors possibles. Protegim-nos fins a estar immunitzats. Evitem els entorns de risc. Grups petits i amb mascareta. Exteriors i no cridar».

Vacunació:

Catalunya ha administrat la primera dosi de la vacuna contra el coronavirus a un total de 2.359.667 persones des que va començar la campanya de vacunació – -1.112.265 ja tenen la pauta completa-: s’han administrat 59.466 primeres dosis en les últimes 24 hores. En percentatges, s’ha vacunat en primera dosi el 30,2% de la població catalana, un 14,2% de la qual ja té la pauta completa de vacunació i, per tant, gaudeix d’immunitat contra el virus.