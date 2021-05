Mario Draghi, que cobra almenys dues generoses pensions de l’Estat i és propietari o copropietari d’una desena de cases, va explicar que no rebrà cap salari pel seu càrrec de primer ministre d’Itàlia. Els polítics italians estan obligats a publicar les seves declaracions de la renda i Draghi va aprofitar l’ocasió per anunciar que renunciava al sou brut d’uns 110.000 euros a què tenia dret com a primer ministre. No va argumentar cap raó per a la decisió. Com a comparativa, el cap del Govern espanyol cobra 84.845euros anuals, mentre que el president de la Generalitat en cobra 153.235.

La declaració de la renda del 2020 de Draghi, publicada a última hora de dimecres, mostrava que havia rebut uns ingressos bruts de 583.470 euros el 2019. D’aquests, 498.144 euros procedien de les pensions estatals que percep pels seus anteriors treballs com a director general del Tresor i governador del Banc d’Itàlia, va assenyalar el seu portaveu.

Massimiliano Panarari, expert en comunicació política de la universitat Unimercatorum, va explicar que la decisió de Draghi probablement pretenia mostrar la seva solidaritat amb els italians afectats per la recessió econòmica. «També es podria veure com un gest populista», va afegir.