Actualment el ritme de la política espanyola és tan vertiginós que quan el Tribunal Constitucional s’ha pronunciat sobre la inclusió de Pablo Iglesias a la comissió encarregada del Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI), ell ja ni tan sols es dedica a la política. Malgrat això, el ple ha donat la raó a Vox i ha declarat inconstitucional el seu nomenament, així com el del director del Gabinet de Presidència, Iván Redondo, perquè l’Executiu de Pedro Sánchez no hauria d’haver-ho fet per decret llei, ja que no es justificava en les raons d’«extraordinària i urgent necessitat» que preveu la Constitució per a aquesta via legislativa.

La sentència té el vot discrepant del magistrat Cándido Conde-Pumpido, que creu que s’ha de tenir en compte que es va dictar durant el confinament. El ple, per la seva banda, considera inconstitucional la disposició final segona del reial decret llei 8/2020, de 17 de març.