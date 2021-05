Com han rebut el nou límit de velocitat?

Aquest canvi és una aberració feta per recaptar més però no per fer el trànsit més efectiu. A més, a Manresa, vies on podien deixar els 50 quilòmetres per hora també l’han reduït a 30.

Han d’anar tot el dia posant el peu al fre?

És gairebé impossible cirucular a 30 quilòmetres per hora. Els cotxes actuals no estan fets per anar a aquesta velocitat. Només arrencar, ja sigui aparcat o sortint d’un semàfor, el cotxe de seguida arriba a 17 o 18 quilòmetres. A més, el cotxe va revolucionat perquè hi ha moments no es pot ni arribar a posar la tercera marxa. No sé si s’arribarà a complir.

Els usuaris ho noten?

Segur que acaba repercutint. Si no podem córrer, encara que no hi hagi trànsit, si ens truquen per un servei urgent trigarem més a arribar.