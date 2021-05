Bones notícies a la Catalunya Central, en general, pel que fa a les darreres dades del risc de rebrot de la covid. Llevat de la Cerdanya, on repunta, a la resta de comarques recula. Ho fa de manera important al Solsonès, on passa de 1.535 la setmana del 27 d’abril al 3 de maig a 444 la setmana del 4 al 10 de maig. A l’Alt Urgell també és destacable el descens, de 737 a 219. Si es compara el risc de rebrot del Bages amb el de Catalunya, mentre que la setmana anterior era més del doble (252 a Catalunya i 591 al Bages, un 134% més), aquesta setmana la relació és de 180 a Catalunya i 318 al Bages, un 77% més.

Malgrat la millora (de 591 a 318 al Bages; de 334 a 256 a l’Anoia; de 346 a 237 al Berguedà i de 527 a 415 al Moianès; a la Cerdanya hi ha un repunt de 174 a 283), les nostres comarques continuen a la banda alta quant al risc de rebrot a nivell de Catalunya, on se situa en 180, molt per sota. El Solsonès, tot i la davallada esmentada, en continua encapçalant el llistat per comarques. Només té al davant la Garrotxa i el Pallars Sobirà.

Pel que fa a la velocitat de contagi (Rt), de 0,84 a Catalunya, la Cerdanya té la més alta de les nostres comarques, 1,41. En comparació amb la setmana del 27 d’abril al 3 de maig, ha pujat molt atès que era de 0,48. Després del Pallars Jussà i del Priorat, és la comarca que la té més alta. Al Moianès també està per sobre d’1.

Manresa ha millorat la seva situació de manera substancial. El risc de rebrot baixa de 555 a 276 i també baixa la Rt, d’1,08 a 0,70.

A les àrees bàsiques de salut, han pujat els casos a Artés (de 12 a 16), a Cardona (d’1 a10), a Moià (de 18 a 22) i a Sallent (de 5 a 7). A tota la resta han baixat. A Manresa, per exemple, han passat de 428 a 188 en una setmana.

Per sota dels 400 crítics

A Catalunya, la velocitat de propagació de la covid-19 es mantenia ahir en 0,84, mentre que el risc de rebrot va baixar a 180 (-11). S’havien declarat 909 nous casos confirmats, amb un total de 616.659. El 4,64% de les proves de la darrera setmana havien donat positiu. Per altra banda, es va informar de 6 noves morts. Hi havia 1.139 pacients ingressats als hospitals, 88 menys que en el balanç anterior, i 399 persones a l’UCI, 11 menys que 24 hores abans. Cal remarcar que no es baixava dels 400 pacients crítics des del 27 de març passat.