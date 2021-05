El segon cap de setmana sense toc de queda ha tornat a concentrar aquesta passada nit a nombrosos grups de persones en zones com el Born, algunes platges i el passeig de Lluís Companys, a Barcelona, i en total la Guàrdia Urbana ha hagut de desallotjar 7.180 persones en un dispositiu especial.

Fonts de l'ajuntament de Barcelona han informat aquest dissabte a EFE que la màxima concentració de persones s'ha produït a la zona de platges, on han estat desallotjats sense incidents multitud de grups que excedien el màxim de persones permeses i els han demanat que continuessin amb la mascareta posada.

Patrulles de la Guàrdia Urbana també s'han personat a partir de les 20:00 hores en el passeig de Lluís Companys i han demanat per megafonia a les persones concentrades que no podia haver-n'hi grups de més de sis persones per motius de salut pública.

El passeig del Born ha estat una altra de les zones en la qual s'ha reunit una multitud, amb unes 500 persones, segons el consistori, bevent i menjant al carrer, molts d'ells turistes.

Aquesta és la primera nit que la Guàrdia Urbana de Barcelona ha iniciat un dispositiu a partir de les 20:00 hores per evitar les aglomeracions que es van produir la setmana passada la nit del dissabte al diumenge, quan va decaure definitivament el toc de queda.