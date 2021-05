Ahir es complien tres mesos des de les eleccions del 14F sense que ERC i JxCat hagin estat capaces encara d’aconseguir un acord que permeti desbloquejar la investidura de Pere Aragonès, per la qual cosa ara es veuen arrossegats a una negociació al límit, fins al 26 de maig, amb el risc de repetició electoral.

Queden tan sols onze dies perquè expiri el termini límit per investir un nou president de la Generalitat i evitar que siguin convocades automàticament noves eleccions a mitjans de juliol.

Tant Esquerra Republicana com JxCat asseguren que l’últim que desitgen és veure’s arrossegats a una repetició electoral, i més tenint en compte el resultat històric que va obtenir l’independentisme el 14F -rècord de diputats, 74 de 135, i de vots, més del 50%-, però, atès que es mantenen les seves discrepàncies, el risc d’accident és màxim.

Divendres que ve, 21 de maig, podria celebrar-se la primera sessió del debat d’investidura, en la qual Aragonès necessitaria la majoria absoluta dels vots -això implica el suport d’almenys ERC, JxCat i la CUP-, però si no l’aconsegueix tindrà una segona volta, dos dies hàbils després, en la qual en tindrà prou la majoria simple.

En haver de deixar passar dos dies hàbils, ni el cap de setmana ni el dilluns 24 -festiu- serien hàbils, per la qual cosa la segona votació se celebraria el 26 de maig.

Fonts parlamentàries consultades per Efe contemplen la possibilitat que la Mesa del Parlament decideixi habilitar el diumenge 23 o el dilluns 24 per celebrar la primera votació, si bé això no modificaria la data de la segona volta, el dia 26.

Però perquè aquest ple d’investidura sigui convocat abans ha de decidir-ho la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que ja ha dit que no obrirà la ronda de consultes prèvia fins a tenir la seguretat que el candidat disposa dels suports per ser investit. I Aragonès, que va protagonitzar dues votacions fallides al final de març per l’abstenció de JxCat, encara no ha convençut els seus socis.

Els vots de JxCat

ERC reclama a JxCat que li cedeixi vots per investir Aragonès, per així conjurar el perill de noves eleccions i, amb posterioritat, negociar la incorporació de Junts al Govern. Però a JxCat es resisteixen a «regalar» els seus vots a Aragonès perquè governi sol i exigeixen un acord per reeditar la seva coalició.

Sergi Sabrià, membre de l’equip negociador d’ERC, va recordar ahir que el secretari general de JxCat, Jordi Sànchez, es va comprometre a cedir els vots que necessités Aragonès per ser investit i evitar eleccions: «No crec que Junts falli al país. A última hora compliran la seva paraula», va dir en una entrevista a elnacional.cat.

Els Comuns, amb la mà estesa

La líder d’En Comú Podem en el Parlament, Jéssica Albiach, ha afirmat a Catalunya Ràdio que la ruptura amb ERC serà «definitiva» si els republicans repeteixen una «fórmula fracassada» i pacten amb JxCat, encara que ha subratllat que segueix amb la «mà estesa» per continuar negociant un Govern d’esquerres.

L’eurodiputat de Ciutadans Jordi Cañas considera que «el problema» que explica per què no s’ha investit encara Aragonès és que «Junts està acostumada a manar i sap que, si ERC es consolida com a primer partit, perd força».

Salvador Illa recorda que «hi ha dues majories»

El líder del PSC al Parlament, Salvador Illa, va acusar ahir les forces independentistes de «faltar al respecte» als catalans en complir-se tres mesos des de les eleccions del 14F. Illa va destacar que «hi ha dues majories: «una independentista que no aconsegueix quallar un Govern i que ha recollit fracassos» i «una d’esquerres, que hauria d’estar liderada per qui va guanyar les eleccions».