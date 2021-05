Ha notat la diferència des de dimarts, amb el nou límit de velocitat?

Anem més a poc a poc i es nota sobretot als carrers on abans es podia anar a 50 i ara el límit ha baixat a 30. Nosaltres ho hem de respectar encara que els altres cotxes, de tot tipus, ens avancin. Suposo que quan passi un temps, tothom coneixerà el nou màxim i tot el trànsit en general anirà més lent que fins ara.

Els hi fan comentaris els usuaris?

En el meu cas concret ningú m’ha dit res, encara fa molt pocs dies perquè ho comentin i molt ni hi saben.

I creu que els afectarà?

Tan per als usuaris com per a nosaltres crec que el canvi és a millor. Per exemple, la gent gran i també quan hi ha molta afluència i hi ha passatgers drets, si anem a 30 noten menys els impactes de la circulació i estic segur que agraeixen.