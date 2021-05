Gaza està a prop de convertir-se en un infern. Les Forces de Defensa d’Israel (FDI) van llançar la matinada de divendres una nova ofensiva per terra i aire contra el nord de la Franja en la major ronda d’atacs de l’exèrcit israelià des de l’inici d’aquesta escalada bèl·lica. Almenys 122 palestins han mort, entre els quals hi ha 31 nens, pels atacs des del cel. El nord de l’enclavament es buida de gent amb famílies senceres fugint de la violència. A la Cisjordània ocupada, sis persones han mort en enfrontaments amb l’Exèrcit israelià durant protestes en solidaritat amb Gaza i Jerusalem Est.

Però alguns no poden fer-ho. Ja són més de 900 els ferits que des de dilluns desborden els hospitals de Gaza. Els 150 atacs llançats per Israel han deixat imatges que recorden la desolació d’una guerra que s’anuncia. Mentrestant, Tel Aviv rep sobre els seus gratacels el major nombre de coets de Hamàs de la seva història. La gran majoria han estat aturats pel sistema antimíssils Cúpula de Ferro. A Israel, sumen nou morts des del dilluns. Segons mitjans israelians, a més dels avions, en l’atac d’ahir es van utilitzar forces d’artilleria i tancs, mentre que l’Exèrcit va dir a Twitter que es tractava d’un atac «aeri i terrestre». Un portaveu militar hebreu va explicar que Israel havia utilitzar ahir a la matinada 160 avions, artilleria i infanteria durant l’atac sobre el bloquejat enclavament palestí. Per la seva banda, les milícies palestines van respondre llançant 50 coets.