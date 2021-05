La titular del jutjat d’instrucció número 6 de Tarragona ha deixat sense efecte l’ordre de detenció de la diputada de la CUP Laia Estrada, investigada per desordres, davant els «dubtes suscitats» sobre si ha de prendre-li declaració, ja que és aforada davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

En una resolució, a la qual ha tingut accés Efe, la jutge anul·la l’ordre de detenció que dijous va dictar per prendre declaració a Laia Estrada, diputada de la CUP des de les eleccions del 14F i investigada per la seva presumpta participació en uns incidents durant una protesta independentista del 2018.

El motiu de l’ordre de detenció eren les «incompareixences injustificades» d’Estrada, que va plantar la jutge en les dues ocasions en què la va citar a declarar com a imputada per un delicte de desordres públics, quan encara no havia accedit a l’escó.

La diputada té ara condició d’aforada davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), al qual correspon enjudiciar-la, i gaudeix dels drets dels parlamentaris, que en principi només poden ser detinguts en cas de flagrant delicte, com estableix la llei.