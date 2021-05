La consellera de Salut, Alba Vergés, va constatar ahir que la pandèmia del coronavirus «va a la baixa des de fa dies» gràcies a la vacunació i a les mesures. Ara bé, Salut manté el missatge de prudència i deixa clar que, si bé la pandèmia «canvia de paradigma i de forma», «no ha acabat». «La situació està controlada i si seguim per aquest camí, és improbable que hi hagi un nou rebrot, però hem de continuar en alerta», va afirmar Vergés. El secretari general de Salut, Marc Ramentol,va insistir en el missatge que el risc d’un rebrot massiu és «baix» per la combinació de l’avanç de la vacunació amb el manteniment de restriccions. Ramentol va advertir que aixecar-les ràpid, podria modificar aquesta probabilitat de rebrot.

Les mesures de la covid-19 actuals seran vigents una setmana més, tal com estava previst en la darrera resolució, però el Govern ja va avançar noves flexibilitzacions de cara al dilluns 24 de maig. Això és possible per la situació actual de la pandèmia, que permet anticipar l’aixecament d’algunes mesures, van dir els responsables polítics en roda de premsa ahir.

Vergés va recalcar que la pandèmia continua i que serà una amenaça fins que no s’acabi a tot el món. La titular de Salut va destacar que qualsevol variable de la pandèmia en un altre país pot tenir un impacte a Catalunya, sobretot en referència a les noves variants, com la de l’índia, i va recordar que precisament aquesta és una de les grans lliçons del coronavirus. Una amenaça que sembla molt llunyana pot acabar capgirant-ho tot. Davant la millora dels principals indicadors de la pandèmia, els responsables de Salut van mantenir el missatge de prudència.

Sobre l’impacte de l’aixecament de l’estat d’alarma, Vergés va dir que encara és massa d’hora per saber-ne l’abast però va destacar que de moment no han observat un impacte de la flexibilització d’algunes mesures, previ al 9 de maig.

Valoració positiva del comerç,

El sector del comerç va valorar molt positivament les mesures anunciades ahir pel Govern, amb un increment previst de l’aforament de les botigues d’un 30% a un 50% a partir del 24 de maig. Tot i això, Barcelona Comerç va reclamar «accelerar» el retorn a la normalitat. PIMEComerç va reivindicar la seguretat de les botigues i va demanar ajudes directes per donar «múscul» a un sector «convalescent» des de fa més d’un any. Actualment, un 30% dels locals estan tancats a Catalunya, però la patronal no descarta noves obertures a mesura que s’eliminin les restriccions. A la capital catalana, la pandèmia podria provocar la pèrdua d’un 10% dels 60.000 comerços de la ciutat, segons Barcelona Comerç.

«Eufòria» en el sector cultural

Per la seva banda, teatres i cinemes van rebre ahir amb entusiasme i fins i tot «eufòria» la notícia que la cultura podrà arribar a ocupacions del 70% a partir del 24 de maig. La presidenta de l’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya, Isabel Vidal, va assegurar que l’increment era una notícia «molt esperada».