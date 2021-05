El president de Societat Civil Catalana, Fernando Sánchez Costa, ha estat reelegit aquest dissabte líder de l'entitat amb el 95,6% dels vots. L'elecció s'ha produït a l'assemblea telemàtica que Societat Civil Catalana ha celebrat no només per renovar la junta sinó també per aprovar un nou pla estratègic que es posa com a objectiu assolir 100.000 socis.

Costa ha aprofitat l'esdeveniment per anunciar que no repetirà un mandat més un cop esgoti aquest: "Tinc tota l'energia per rematar bé la feina i després cedir el testimoni", ha assegurat. Álex Ramos continuarà de vicepresident primer de l'entitat i la vicepresidenta segona serà Elda Mata.