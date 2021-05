Pere Lucas va sortir a sopar amb la seva parella i el fill a l’interior del restaurant Las Vegas de Manresa, on encara hi ha molt poques taules per la restricció del 30%. A la terrassa ja era una altra cosa.

És el primer cop que surten a sopar a fora?

Sí. És el primer dia. Feia molt temps. Des de l’estiu, i aleshores quan sortíem anàvem a terrasses.

Ho trobava a faltar?

Sí, perquè teníem ganes de sortir. Ja que no podíem, el divendres i el dissabte encarregàvem el sopar i avui hem fet la reserva i hem sortit.

I quina sensació han tingut de poder anar a un restaurant a entaular-se?

És més agradable que a casa. Aquí surts de l’àmbit familiar i desconnectes una mica de tot. L’ambient, veus més gent, veus moviment. Sembla que hi ha una mica més d’alegria. Ja ho veurem.

És de l’opinió que amb el tema de la restauració potser s’ha estat una mica estricte a l’hora de marcar les restriccions?

Jo crec que sí, perquè al final el virus el pots agafar a l’àmbit familiar. Tothom volta i quan t’ajuntes amb els teus fills i amb els teus pares... Amb la restauració penso que han estat molt injustos perquè aquí tens les separacions correctes, tens la ventilació. Han estat molt injustos i, pel que fa als usuaris, teníem ganes de sortir i de poder venir.