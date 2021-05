Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes per la seva presumpta implicació en una baralla a Gualba, que va acabar amb un mort. L'enfrontament va tenir lloc ahir dissabte a la tarda en una zona d'esbarjo del municipi del Vallès Oriental.

Com a resultat, una persona va resultar ferida molt greu i va ser traslladada a l'hospital, on finalment va morir a conseqüència de les ferides. Els dos homes -de 39 i 33 anys, i nacionalitat espanyola i uruguaiana respectivament- han estat arrestats per la seva presumpta implicació en l'agressió i posterior mort de la persona.

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos ha obert una investigació per esclarir els fets.