El possible alliberament temporal dels drets de propietat intel·lectual de les vacunes contra la covid-19 no genera consens entre els experts. Alguns creuen que tindrà poc impacte en la producció global de vaccins, mentre que d’altres defensen que les patents són un «obstacle» que s’ha d’eliminar per augmentar la producció de vacunes i garantir-ne l’accés igualitari arreu del món.

La proposta de l’administració de Joe Biden no ha sumat grans suports entre els països rics. La Unió Europea té la voluntat de «debatre» la iniciativa, però manté que les patents «no són el problema» i continua defensant els acords amb les companyies per augmentar la producció de vaccins. La investigadora de la Universitat de Toronto Jillian Clare Kohler indica que «la realitat és que els drets de propietat intel·lectual generen obstacles i en una crisi global com aquesta s’han d’eliminar». En canvi, l’experta de la Universitat de Saint Louis Ana Santos creu que no resoldria «en absolut» el problema «d’escassetat» actual. En un punt intermedi, Jaume Vidal, assessor de Health Action International, considera que l’alliberament temporal és «un principi» d’un procés «complex».