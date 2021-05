La manresana Donia Aouada va sortir a sopar amb tres amigues, Meriem, Zaima i Ilham, a l’interior del restaurant Kursaal de Manresa.

Feia molt que no sortia a sopar?

Molt, d’ençà que van començar a tancar a la tarda.

Parlem del desembre passat. Per tant, deu ser una ocasió especial...

Molt. I ho necessitàvem. Estem tranquil·les, hem desconnectat, perquè portem molt estrès al damunt, i s’agraeix poder anar a sopar, ni que no siguem gaires persones. Ni que sigui una amiga, dues...

S’ha fet portar el menjar a casa durant els mesos que no ha pogut anar a sopar a fora?

No. Jo no soc gaire de demanar menjar per portar a casa i sort en tinc de la mare...

Creu que en el tema de la restauració s’ha estat massa estricte?

Crec que sí, perquè han quedat força persones afectades. Espero que ara es tornin a recuperar i que torni tot a la normalitat.

Què representa per a vostè poder sortir a sopar a fora?

És poder pensar en una altra cosa que no sigui

la rutina diària. Els restaurants han de tancar a les 11 de la nit. Com ho veu?

A l’estiu serà complicat. Com que hem estat tancats tant temps la gent vol sortir, però s’ha de fer amb precaució i que no hi hagi conseqüències.