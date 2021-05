L'ANC ha llençat aquest diumenge un 'ultimàtum' a ERC i JxCat. "Si ens aboqueu a unes noves eleccions o repetiu un Govern sense un pla per avançar, l'Assemblea no serà més al vostre costat", ha etzibat la presidenta de l'entitat, Elisenda Paluzie, davant una plaça de Sant Jaume plena de gom a gom. La convocatòria de l'ANC ha reunit més de 1.200 persones per exigir la formació d'un govern "nítidament" independentista, en consonància al 52% de vots obtinguts a les eleccions del 14-F. L'Assemblea ha lamentat que la societat civil "està més decebuda que mai" en veure que els partits independentistes "malbaraten" el resultat de fa tres mesos. "Hem perdut la paciència i la confiança", ha asseverat el vicepresident de l'ANC, David Fernández.