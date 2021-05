El risc de rebrot cau 23 punts (223), pels 388 de la setmana anterior a la regió sanitària de la Catalunya central. Així ho indica l'últim balanç fet pel Departament de Salut, que xifra un total de 52.469 persones contagiades per covid-19 si es tenen en compte totes les proves a la regió des de l'inici de la pandèmia.

D'altra banda, la taxa de reproducció baixa dues centèsimes, fins a 0,75, per sota de l'1,01 de la setmana del 29 d'abril al 5 de maig. La taxa de confirmats per PCR\/TA és de 112 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 291.

Actualment, la regió té actualment 101 pacients ingressats (+2).

La situació a Catalunya

La velocitat de propagació de la covid-19 a Catalunya, l'Rt, baixa dues centèsimes, fins a 0,80, mentre que el risc de rebrot ho fa fins a 154 (-13), segons el darrer balanç del Departament de Salut. En paral·lel, la incidència a 14 dies igualment disminueix i passa de 203,35 a 191,92. S'han declarat 691 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 618.128. El 4,31% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu. S'ha informat de 7 morts, amb un total de 22.060 defuncions en tota la pandèmia. Hi ha 1.115 pacients ingressats als hospitals, 33 més que en el balanç anterior, i 403 persones a l'UCI, quatre crítics més que fa 24 hores.