En deu anys s'han recollit gairebé 10.000 litres de llet de més 5000 mares donants que han ajudat a sobreviure a 4.300 nadons prematurs d'alt risc. El Banc de Llet organitza també el IX Congreso de la Asociación Española de Bancos de Leche Humana aquest divendres 21 de maig.

El Banc de Llet Materna arriba al 10è aniversari havent superat una etapa difícil causada per la pandèmia. Les restriccions van obligar a suspendre la recollida de la llet durant els mesos de març, abril i maig del 2020. En aquests moments, tot i que s'ha recuperat l'activitat plenament, encara són necessàries més donants i més donació.

En aquests deu anys, més de 5000 mares s'han fet donants de llet materna i s'ha arribat als gairebé 10.000 litres subministrats a les maternitats catalanes.

Aquesta llet ha servit per ajudar a sobreviure a més de 4.300 nadons prematurs d'alt risc. Són nadons de menys de 32 setmanes que han nascut amb un pes per sota d'1,5 kg a alguna de les 19 maternitats catalanes i que han hagut de passar setmanes a la incubadora abans de poder anar a casa. Aquests nens nascuts prematurament representen una mica més del 10% del total de nadons nascuts abans d'hora.

l primer nadó prematur que va rebre llet materna donada va ser el Pau, nascut a la setmana 28.

L'Agnès va ser la primera donant, el 2011, amb el seu primer fill Tomàs.

El Banc de Llet ha enviat a totes les mares donants una felicitació per aquests 10 anys en què han format part de la gran família "germans de llet. S'hi inclou un kit de festa perquè les mares puguin compartir fotos a les xarxes socials amb l'etiqueta #somundeu. Aquest dimecres, farem un collage amb totes les imatges per simular la tradicional foto de família.

Aquest dimecres 19 de maig, gran festa online: 10 anys de germans de llet

El Banc de Llet ha organitzat una festa online a través d'Instagram @bancdellet aquest dimecres 19 de maig, coincidint amb el Dia Mundial de la Donació de Llet Materna. La programació de festa s'inicia al matí a les 10:30 h amb una visita virtual en directe al Banc de Llet a càrrec de la directora, la Vanessa Pleguezuelos, en la que les donants podran seguir tot el procés d'un potet de llet en arribar a les instal·lacions del Banc. A les 12 h, la trompetista, saxofonista i cantant de jazz i donant de llet materna Andrea Motis farà un concert-vermut acompanyada de la seva germana, Carla Motis i el violinista Christoph Mallinger.

La festa clou amb la xerrada a les 18h de la Metgessa de la Unitat de Neonatologia de l'Hospital Germans Trias i Pujol, Roser Porta, que explicarà el dia a dia de l'ús de la llet en els prematurs ingressats. Aquestes tres propostes s'alternaran amb d'altres sorpreses a la xarxa al llarg del dia (passatemps per als germans, collage secret, àlbum de fotos...).

IX Congrés de la Asociación Española de Bancos de Leche Humana, el 21 de maig

El Banc de Llet Materna també organitza el IX Congrés de la Asociación Española de Bancos de Leche Humana que reuneix cada dos anys a tots els bancs de llet de l'Estat. En aquesta ocasió, la trobada serà amb el format de seminari online, i comptarà amb ponents nacionals i internacionals.

La cita serà el punt de trobada entre els professionals que realitzen la seva activitat diària en els Bancs de Llet del nostre país i els que treballen a les maternitats hospitalàries i en els serveis de neonatologia, entre d'altres. Per ara ja hi ha més de 200 persones inscrites i s'hi presenten estudis de diferents bancs, 6 dels quals són del Banc de Llet de Catalunya.

Entre les qüestions a tractar hi ha assignatures pendents com és la tecnologia i la lactància, la formació en lactància materna, la seva influència en la salut infantil, o les últimes tècniques i processos en els bancs de llet. I també inclou ponències sobre l'efecte de la Covid-19 en la lactància i la donació de llet materna, un dels aspectes que ha generat més preocupació aquest any entre els professionals del sector.

Per a més informació: https://congreso.aeblh.org/