Manresa es convertirà en la quarta ciutat de Catalunya que disposa d’una unitat de canvi de sexe que atendrà al col·lectiu transsexual. El Departament de Salut ha comunicat a l’Ajuntament i al Consell Comarcal que el CAP Bages tindrà especialistes que es dedicaran a aquesta tasca abans que acabi l’any i, així, donarà resposta a les reivindicacions de les entitats que defensen la igualtat de les persones LGBTI al Bages.

El grup de professionals sanitaris ja s’ha format per posar-ho en marxa i només faltava el vistiplau del departament. La consellera de l’Àrea de Serveis Socials Bàsics, Dones i Polítiques d’Igualtat del Consell Comarcal, Àdria Mazcuñán, ho va fer públic divendres al col·lectiu LGBTI de la comarca en una taula rodona en què hi eren presents set entitats que treballen per la igualtat de drets i la normalització. Un acte en el qual també va assistir la regidora d’Igualtat de l’Ajuntament de Manresa, Cristina Cruz.

Retard

La reunió amb els responsables del departament i de CatSalut va tenir lloc fa dues setmanes i, a part de Mazcuñán i Cruz com a representants de les àrees d’Igualtat, també hi va assistir l’alcalde de Manresa, Marc Aloy. De fet, la unitat de trànsit adreçat al col·lectiu transsexual que vol canviar de sexe ja hauria d’estar en marxa des de fa tres anys, segons l’entitat Aldarull, que treballa a la ciutat per a la igualtat de drets de les persones LGBTI.

Fa dos anys Regió7 va informar que el servei Trànsit a Manresa ha de disposar d’una ginecòloga, una psicòloga i una treballadora social, i que ja estaven formades per dur a terme aquest tasca al centre sanitari.

«Des del Departament de Salut ens van informar que el darrer any i mig, amb la pandèmia, han tingut altres prioritats i per aquest motiu s’ha hagut d’esperar més del que voldríem», explica la consellera comarcal. Després de la confirmació de la Generalitat, cal la dotació pressupostària per fer realitat la unitat de trànsit.

Tot i la implicació del Consell Comarcal, l’Ajuntament de Manresa és l’administració del territori que hi ha estat més a sobre en ser el municipi amb el gruix més important de població. I és que Manresa no només és la capital comarcal sinó la ciutat de referència de les comarques de la Catalunya Central. «És clar que ens hagués agradat disposar de la unitat de trànsit abans, però són qüestions que requereixen el seu temps a l’hora de materialitzar. En tot cas, anem en la direcció correcta», afegeix en resposta a les preguntes d’aquest diari.

Tot i això, considera que s’ha de destacar el fet que Manresa sigui la quarta ciutat de tot el país que disposi d’unitat de trànsit. Els representants de les entitats presents divendres a Santpedor van rebre amb satisfacció moderada la notícia i esperen que les previsions del Departament de Salut finalment es compleixin. El CAP Bages, a la plaça Espanya, està gestionat per CatSalut.

Malestar els darrers mesos

Entitats de la Catalunya Central han expressat el seu malestar els darrers mesos pel retard de la posada en marxa de la unitat de trànsit. Fa un mes i mig van protestar davant l’Ajuntament.

Aquesta unitat, tal com va recollir Regió7 (vegeu edició del 8 de maig del 2019) té els professionals formats per començar a treballar, però no s’havia assignat el pressupost per posar-la en marxa al centre d’atenció primària. De fet, les entitats reclamen més unitats de trànsit a la Catalunya Central perquè actualment les persones trans de la zona s’han de desplaçar a Barcelona per poder fer el canvi de sexe. A banda, també troben a faltar espais de socialització.