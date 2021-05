El nombre de persones ingressades per Covid-19 als hospitals de Catalunya ha pujat en les últimes hores de nou, com ahir. Són 30 més, amb un total de 1.145 pacients, 399 dels quals, quatre menys que ahir, estan a les ucis. No obstant, els indicadors de referència són els més baixos de les ultimes setmanes i en alguns casos, dels últims mesos. Com la Rt, la velocitat de transmissió del virus, que se situa en 0,77, una xifra que no es veia des de finals de novembre. S’han detectat 482 contagis, una xifra molt baixa. Segons els investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya, el grup del Biocomsc, «la situació no és perfecta, però la millora respecte a dues setmanes enrere és evident». Ho expliquen a Twitter, amb mapes de la situació:

I el que és millor, l’efecte de les vacunes és més que evident: la població major de 79 anys per primera vegada baixa dels 100 casos setmanals. Al pic van ser 2.000 casos. Els efectes en la caiguda del nombre de defuncions s’esperen entre aquesta setmana i la vinent, expliquen també els investigadors del Biocomsc, que confien que «si les dades de defuncions es consoliden com han fet fins ara» s’esperen baixades molt fortes en les dades absolutes en un període curt de temps. «Esperem que es confirmin els descensos en defuncions. De moment, prudència fins a veure consolidar-se les dades», diuen.

Segons les últimes dades del Departament de Salut, actualitzades aquest dilluns, en les últimes hores s’han registrat 11 morts per Covid-19, cosa que eleva la xifra total de morts des que es va iniciar la pandèmia, el març de l’any passat, a 22.071 persones a Catalunya.

La resta de dades epidemiològiques, com hem dit, segueixen a la baixa, amb un risc de rebrot de 139, 15 punts menys que els notificats diumenge. La positivitat, és a dir el percentatge de PCR i test d’antígens que donen positiu, és del 4,23%. L’OMS considera el 5% com a llindar per poder controlar l’epidèmia. La incidència acumulada de casos per cada 100.000 habitants a 14 dies (IA14) també descendeix a 180,02, gairebé 10 punts menys que ahir.