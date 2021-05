ERC i Junts han arribat a un "principi d'acord" per desencallar la investidura de Pere Aragonès, formar un govern de coalició i evitar així repetició d'eleccions. Així ho anuncia un comunicat conjunt de les dues formacions independentistes. El preacord s'ha treballat aquest cap de setmana en dues jornades entre el dirigent d'ERC i candidat a la investidura, Pere Aragonès, i el secretari general de Junts, Jordi Sànchez. Tots dos compareixeran en roda de premsa aquest migdia per explicar el contingut del pacte, només nou dies abans que s'acabi el termini per a la convocatòria automàtica d'eleccions. Segons el comunicat, l'acord s'està acabant d'ultimar per part dels equips negociadors i durant el matí el compartiran amb les seves executives. El nou Executiu català tindrà 14 conselleries repartides al 50% entre els dos partits.

Després de tres mesos de negociacions i dues investidures fallides d'Aragonès, ERC i Junts han arribat a un preacord per formar govern i posar en marxa la legislatura amb els resultats del 14-F. Els republicans van arribar a un acord primer amb la CUP pel qual els anticapitalistes facilitaran la investidura però no entraran a l'executiu. Ara s'haurà de veure però si la CUP veu compatible el contingut del nou pacte entre ERC i Junts amb el seu i, per tant, si manté la seva posició. Al llarg de les últimes setmanes han advertit que si es modificava el seu document, haurien de tornar a consultar la militància sobre el seu paper en la investidura d'Aragonès. ERC i CUP van pactar donar dos anys de marge a la taula del diàleg amb l'Estat, fer una qüestió de confiança d'Aragonès a mig mandat i que la pròxima legislatura sigui d'embat democràtic "preferentment en forma de referèndum". En les pròximes hores o dies la presidenta del Parlament, Laura Borràs, haurà de fer una ronda de consultes amb els grups parlamentaris, ja va avançar que seria en format telefònic, i convocar el ple d'investidura si constata que Aragonès té possibilitats de ser investit president.

Les conselleries canviaran de mans

Segons informa El Periódico, en el nou Govern, i per primera vegada, ERC assumirà la Conselleria d’Interior i també controlarà Interior i Empresa i Treball en el nou Govern de coalició amb Junts, en què els puigdemontistes controlaran els departaments d’Economia, Salut, Exteriors i Afers Socials. Així ho han confirmat fonts coneixedores del principi d’acord arribat per les dues formacions.

Esquerra dirigirà Presidència ; Interior ; Educació ; Empresa i Treball ; Feminismes i Igualtat ; Cultura , i Acció Climàtica, Agricultura i Alimentació .

; ; ; ; ; , i . D’altra banda, JxCat assumirà Vicepresidència, Economia i Hisenda; Salut; Acció Exterior i Transparència; Justícia; Drets Socials; Polítiques Digitals i Infraestructures; i Recerca i Universitats.

La Moncloa, a l'expectativa

L’Executiu de Pedro Sánchez confia que les aigües no es moguin gaire, pel que fa a la governabilitat, en la seva relació amb ERC a Madrid. En la mesura que els republicans preservin la seva posició d’independència respecte a Junts per Catalunya al Congrés, que és el que esperen els socialistes, l’estabilitat fins a final de legislatura quedaria consolidada. Amb l’avantatge, a més, que qui encapçalarà el futur Govern serà ERC, totalment favorable a l’entesa amb el Govern i amb la consecució dels treballs a la taula de diàleg, que només ha arribat a reunir-se una sola vegada, el febrer del 2020, abans del confinament general per la Covid.