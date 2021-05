ERC donarà a la santpedorenca Laura Vilagrà la conselleria de Presidència en la formació del nou Govern de la Generalitat. La número 2 en la llista electoral compta amb tot el suport d'Oriol Junqueras, i l'aval de la gestió municipal com a alcaldessa de Santpedor.

Poques confirmacions més s'obtenen dels negociadors aquests dies. Una altra podria ser que els republicans busquen que la portaveu sigui dona, encara que, en data d'avui, sigui impossible determinar si finalment ho serà o no. El perfil perfecte per als republicans seria la portaveu del partit, i número 2 extramurs del partit, Marta Vilalta, adobada en mil batalles. Però, precisament, el seu pes en el partit farà que no entri en el Govern. Esquerra vol mantenir el partit a màxim rendiment.

Un altre fix en l'Executiu serà el fins ara president del Parlament, Roger Torrent. Encara que es desconeix en què àrea si sembla clar que tindrà un inequívoc pes polític. Tot continua estant obert entre ERC i Junts. Per exemple a compte de la Conselleria d'Economia, que els republicans volguessin mantenir, amb Albert Castellanos, com a titular, però que els postconvergents també ambicionen. En qualsevol cas, una de les línies vermelles que Esquerra ha establert en aquesta negociació ha estat el maneig dels fons europeus de reconstrucció Next Generation. No pensen cedir-los i la intenció és que s'ancorin directament del mateix Aragonès. Aquesta és la legislatura de la reconstrucció, entén ERC.