Israel ha intensificat aquest dilluns els atacs aeris contra Gaza, segons informa la premsa local. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha assegurat que els bombardejos continuaran "amb força" ara que s'entra en la segona setmana d'enfrontaments. Els atacs de l'exèrcit israelià han deixat almenys 188 morts a Gaza, entre ells 55 nens, i els coets de Hamas vuit morts a Israel. Diumenge es va produir l'episodi més letal: almenys 42 palestins van ser assassinats en un bombardeig d'Israel. Poc després els membres del Consell de Seguretat de l'ONU es van reunir per discutir la situació, però la trobada es va ajornar.

"Els enfrontaments s'han d'aturar immediatament", ha defensat el secretari general de l'ONU, António Guterres, que treballa amb totes les parts per "un alto al foc immediat".Aquesta escalada en el conflicte deriva de les protestes dels palestins a Jerusalem contra el desnonament de diverses famílies a l'est de la ciutat per donar-les a colons israelians. També per la presència de la policia israeliana prop de l'esplanada de les Mesquites, lloc de culte per als musulmans que en aquests moments celebren el Ramadà.

Després de setmanes de xocs amb la policia i centenars de ferits, dilluns passat Hamas va llançar 200 coets a la ciutat sagrada provocant sis ferits entre els civils. Com a represàlia, l'exèrcit israelià va atacar ràpidament la franja de Gaza. Des de llavors, la tensió ha anat escalant amb forts bombardejos d'Israel a Gaza i enfrontaments entre àrabs i jueus en diverses ciutats mixtes d'Israel. Més de 400 persones han estat detingudes, segons la policia israeliana.