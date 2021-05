El divorci en l’independentisme amenaça amb estendre’s des dels partits a la societat civil. L’ANC va augmentar ahir al màxim la pressió sobre els partits polítics i els va advertir, principalment a ERC i Junts, que, si no es posen d’acord per pactar un executiu i es va a una repetició dels comicis del 14-F, o si es «repeteix un govern sense cap pla per avançar» cap a la secessió, l’entitat «deixarà de donar-los suport», en paraules de la seva presidenta, Elisenda Paluzie. Segons ella, si això succeeix, amb el temps, tornarà a produir-se «una onada que agafarà a molta gent per sorpresa, com al setembre de l’any 2012, i que els passarà per sobre».

També el vicepresident de l’ANC, David Fernàndez, va insistir en la mateixa idea: «Estem darrere vostre empenyent; podem estar al vostre costat acompanyant-vos. Però també podem estar davant vostre, confrontant-vos».

I és que, per a aquesta entitat -que per a molts ha jugat un paper clau en el desenvolupament del Procés per la seva capacitat mobilitzadora i organitzadora-, «ja no hi ha excuses» per no formar un govern «netament independentista que doni compliment al mandat de les urnes del 52%» del vot secessionista, va apuntar Paluzie. És a dir, que es formi ja un executiu i que es traci un pla cap a la independència. Un resultat, el del 14-F, que per a la presidenta de l’ANC «fa que la legitimitat internacional sigui molt més gran que la del 2017», en referència als comicis del 21-D.

Crits d’«unitat»

Davant una gentada que mig omplia la plaça de Sant Jaume i que corejava «unitat, unitat», Paluzie va assenyalar que la paciència de les bases de l’independentisme s’ha esgotat i va exigir als partits que acabin amb els cants de sirena de «taules de negociació estèrils i referèndums pactats que mai tindran lloc» i es dirigeixin els esforços cap a la consecució d’una independència que, va dir, no vindria «dels tribunals europeus, sinó de Parlament i de la força del carrer».

Mostra d’aquest cansament i esgotament de la paciència de la militància de l’ANC poden ser les paraules de Fernàndez, vicepresident de l’entitat: «La gent ha invertit temps i diners. Hem perdut llocs de treball, clients i parelles. I hem perdut la paciència i la confiança».

Per part seva, la CUP va fer ahir una última crida a la «responsabilitat» de Junts i ERC quan falten menys de deu dies de termini per aconseguir un acord d’investidura. «Tornar a repetir eleccions seria una presa de pèl absoluta», va reconèixer la diputada de la CUP Laia Estrada. «Una repetició d’eleccions no és el camí, no ens ho podem permetre i no s’entendria», va afegir la cap de llista de la CUP el 14-F, Dolors Sabater. «Els quatre punts de l’acord de mínims són un pas endavant, però cal que ERC i Junts es comportin amb responsabilitat», va insistir Sabater.

«Queden molt pocs dies i cal superar el llast del partidisme i el tacticisme», va reblar la diputada de la CUP en un acte davant el Born Centre de Cultura i Memòria.

«Estem en una situació d’emergència democràtica, social, econòmica i climàtica. I és irresponsable que després de tres mesos d’eleccions no tinguem govern i hàgim entrat en la mateixa dinàmica que a l’anterior legislatura», va criticar Sabater, que va apostar perquè «l’acord de mínims» vagi més enllà de govern i partits i s’obri definitivament als agents socials i societat civil.

«Hem proposat la creació d’un gran acord nacional per a l’autodeterminació obert als agents socials, polítics i culturals del país», va assenyalar la diputada de la CUP. «El Parlament va aprovar el pacte nacional per al dret de l’autodeterminació, però ara cal anar més enllà i encabir totes les veus», va reflexionar Sabater.

En paral·lel, la CUP va voler llançar un missatge a ERC i Junts, tot avisant-los que un futur executiu català s’ha de desvincular de la «governabilitat» a Espanya. «L’independentisme no pot legitimar ni facilitar la governabilitat de cap executiu espanyol mentre hi hagi repressió i negativa a la resolució del conflicte», va destacar la cap de llista de la CUP el 14-F.

«La CUP tampoc podrà sostenir un Govern en funcions com l’actual, volem dir-ho molt clar. Un Govern que és còmplice de la repressió i que posa la Generalitat en mans de l’Ibex-35, els bancs i els fons voltor», va etzibar en aquest sentit Estrada. «La nova legislatura ha de ser confrontació, de ruptura amb l’estat espanyol i ha de posar el país al servei de la majoria de la població», va apuntar la diputada.

Per un altre costat, el diputat de Ciutadans (Cs) al Parlament, Nacho Martín Blanco, va assegurar que «qualsevol govern» que pugui sortir de la barreja entre ERC, JxCat i la CUP serà un «desastre per a l’economia» i va apostar per unes noves eleccions a Catalunya. Blanco va considerar que la repetició electoral a Catalunya seria «una oportunitat perquè el constitucionalisme» millori resultats, després que la seva formació perdés 30 escons en els comicis del 14-F.

Els catalans culparien més Junts que ERC d’una repetició electoral

Els dos principals partits independentistes, ERC i Junts, són assenyalats pels enquestats per un sondeig de Gesop com els culpables d’una possible repetició de les eleccions a Catalunya, cosa que succeirà si abans del pròxim 26 de maig no es troba la fórmula per investir un nou president, transcorreguts més de 200 dies des que es va inhabilitar Quim Torra i 90 des de la celebració dels comicis del 14 de febrer.

Amb tot, però, a l’hora de dirimir culpables, els catalans no reparteixen les culpes al 50% entre republicans i postconvergents, sinó que apunten per sobre de tots a la responsabilitat del partit de Carles Puigdemont. A la pregunta «Quin partit creu que seria el principal responsable que s’haguessin de repetir les eleccions?», la resposta espontània del 31,3% dels enquestats va ser Junts per Catalunya, mentre que el 23,4% van esmentar ERC. És a dir, el 25% més de catalans van apuntar els puigdemontistes. Si s’oferia una segona opció («Algun altre partit?»), Junts sumava 14,4 punts més i Esquerra 18,2, totalitzant una suma de 45,7 els postconvergents i un 41,6 els republicans.

Tot això en un context en què només el 14,3% dels enquestats veuria bé o molt bé la repetició de les eleccions, davant del 73,4% que la qualificarien de dolenta o molt dolenta. Per partits, només els electors d’ultradreta veuen els nous comicis amb bons ulls (74,5%), seguits pels de Ciutadans, amb el 34,9%, un percentatge que suposa menys de la meitat.