Quan els fills diuen als seus pares que són transsexuals i, per tant, no se senten identificats amb el seu sexe, tenen dubtes i inquietuds i a vegades no saben quina és la millor manera d’ajudar el fill. Per aquest motiu, pares amb fills transsexuals han creat el Grup Transfamílies del Bages. Cecília Comas és una de les responsables del grup, que va veure la llum a final de l’any passat, i de moment ja hi ha 17 famílies adherides. A la taula rodona que va tenir lloc divendres a Santpedor, i en la qual l’entitat va participar, Comas va posar en evidència que en aquests moments hi ha una manca d’informació.

Presentació avui a Manresa

Avui, en motiu del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, hi haurà un acte a les 7 de la tarda a l’auditori de la Plana de l’Om en què es presentarà el Grup de Transfamílies del Bages.

A part, s’hi representarà l’espectacle Arrels, creat per Mateu Peramiquel i Mar Puig. L’acte és obert a tothom i la reserva d’entrades es pot fer a través de la pàgina web del Kursaal. A l’Ajuntament de Manresa es penjarà avui la bandera irisada.