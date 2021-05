Fa més de dos mesos que van tenir lloc les eleccions a la presidència de Catalunya, (el 14 de febrer) i sembla que les forces independentistes han arribat a un acord per formar una nova legislatura. ERC i Junts han arribat a un "principi d'acord" per desencallar la investidura de Pere Aragonès, formar un govern de coalició i evitar així repetició d'eleccions. I les primeres reaccions no s'han fet esperar, a escassos minuts d'haver comparegut en roda de premsa Jordi Sánchez i Pere Aragonès per explicar els eixos del nou govern, diferents representants polítics ja han expressat la seva opinió:

Ciutadans

La líder de Cs, Inés Arrimadas, ha dit que el nou Govern d'ERC i JxCat és un "altre desafiament a Espanya" i serà "nefast". "És un Govern que no governarà per a ningú", ha afirmat Arrimadas aquest dilluns en roda de premsa, que ha opinat que els partits independentistes "no solucionen ni un problema". Segons la presidenta del partit liberal, és el "preludi dels indults". "Es constata un cop més la radicalitat dels socis del govern de Sánchez", ha remarcat Arrimadas, que ha criticat que els independentistes tenen com a "únic objectiu destruir el nostre país". "El pitjor és que Sánchez els vol indultar malgrat tot el que han fet i segueixen fent", ha afirmat la líder de Cs.

PSC

La viceprimera secretària del PSC, Eva Granados, ha alertat de "l'orientació més dretana" del futur executiu entre Junts i ERC després de l'acord al qual han arribat les dues formacions i el repartiment de les carteres. Conselleries com Salut o Drets Socials quedaran en mans dels de Carles Puigdemont. "Junts fa passar per l'adreçador els republicans en el repartiment de conselleries", ha valorat, en roda de premsa. La dirigent socialista creu que ERC i el seu candidat, Pere Aragonès, en surten "afeblits", ha valorat que l'entesa no donarà "un govern estable" i l'ha titllat "d'acord per la supervivència dels 500 càrrecs".

JxCat

L'expresident de la Generalitat Quim Torra considera que "sense estratègia independentista es fa difícil governar". Així s'ha expressat des del seu compte de Twitter en referència a l'acord entre ERC i Junts per a un govern de coalició i evitar una repetició d'eleccions. ERC i JxCat han acordat fiar l'estratègia del procés independentista a un nou "òrgan de decisió col·legiada". Aquest nou ens el formaran els tres partits i les dues entitats sobiranistes -Esquerra, Junts i CUP, amb Òmnium i l'ANC-, i estarà "coordinat" amb el Consell per la República. El Govern hi tindrà un pes important, mentre el mateix Consell -presidit per Carles Puigdemont- es "reformula".

CUP

El diputat de la CUP Xavier Pellicer ha avisat que els vots favorables a la investidura de Pere Aragonès no són un "xec en blanc". "Si ERC no fa valer l'acord amb la CUP perquè permet el boicot de Junts, no hi haurà governabilitat", ha afegit en roda de premsa des del Parlament. Sense conèixer la lletra petita de l'acord dels dos principals partits independentistes, Pellicer ha reclamat que s'apliqui "des del primer minut" i hi hagi "fets concrets" respecte als compromisos d'ERC amb els anticapitalistes. D'altra banda, ha expressat la "preocupació" de la CUP pel fet que departaments com Sanitat, Territori i Economia hagin quedat en mans de Junts.

"Si el pròxim Govern és continuista i no avança en la defensa dels serveis públics i, sobretot, fa passos enrere de l'acord d'investidura, no podrem sostenir aquest govern", ha afegit el diputat de la CUP.

I Pellicer ha volgut posar un exemple molt concret. Ha alertat que si durant les pròximes setmanes "no s'atura la repressió contra el moviment en defensa de l'habitatge i no es busca la manera de retirar la policia militaritzada dels desnonaments, la CUP no podrà sostenir la majoria parlamentària".

Vox

El portaveu de Vox al Parlament, Juan Garriga, ha criticat aquest dilluns que ERC i JxCat hagin "trigat tres mesos" a tancar un acord d'investidura perquè "s'estaven repartint les cadires". "És una falta de respecte", ha dit en una roda de premsa al Parlament en què ha alertat que Vox estarà "molt atenta" a l'acció del Govern que surti del pacte independentista i denunciarà a la justícia "qualsevol ruptura de l'ordenament constitucional". Segons Garriga, l'acord ERC-JxCat ha deixat "molt preocupades totes les entitats", si bé organitzacions com PIMEC i Foment del Treball han celebrat que es pugui constituir un Govern després de mesos d'interinitat.