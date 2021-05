Les nostres comarques mantenen la tendència a acostar-se a la mitjana catalana pel que fa al risc de rebrot. Malgrat tot, continuen a la banda alta. En canvi, quant a la velocitat de contagi (Rt), llevat de la Cerdanya i del Moianès, tan l’Alt Urgell com l’Anoia, el Bages i el Solsonès estan per sota de la mitjana de Catalunya.

A escala de país, segons les darreres dades (les corresponents a la setmana del 6 al 12 de maig, en comparació a la setmana del 29 d’abril al 5 de maig), el risc de rebrot ha baixat de 229 a 154 i la velocitat de contagi, de 0,90 a 0,80.

Al Solsonès, que ocupa el quart lloc pel que fa a la comarca amb el risc de rebrot més alt del país, aquest índex ha baixat de manera espectacular, de 1.342 a 355, tot i ser encara un risc molt alt. La velocitat de contagi també ha baixat de manera dràstica, d’1,51 a 0,58 (la setmana del 22 al 28 d’abril era de 2), la qual cosa fa preveure que l’índex de creixement potencial encara ha de baixar molt més.

Al Bages, en una setmana el risc de rebrot també ha davallat de manera molt important, fins a la meitat. Ha passat de 577 a 267. Igual que al Solsonès, també ho ha fet l’Rt, de 1,30 a 0,71, 9 punts per sota de la mitjana catalana.

A l’Alt Urgell, igualment és significativa la caiguda del risc de rebrot en una setmana. Passa de 581 a 166, i l’Rt, d’1,45 a 0,62. A la Cerdanya, també hi ha una reducció dels dos barems, tot i que en el cas de l’Rt, és més alta que la mitjana catalana, amb 0,92. El Moianès encara té la velocitat de contagi més per sobre, és d’1,05, si bé ha baixat. Estava a 1,31. A l’Anoia també ha baixat el risc de rebrot i la velocitat de contagi.

Els números de Manresa són molt similars al del Bages, lògicament, amb un risc de rebrot de 255 i una Rt de 0,75. Amb data de dissabte, hi havia 24.838 persones vacunades amb la primera dosi, 11.345 amb la segona i 12.191 amb la pauta completa. Costaven 18 pacients ingressats.

101 pacients ingressats

Segons el darrer balanç del Departament de Salut, a la regió sanitària de la Catalunya Central hi havia un total de 48.343 casos acumulats confirmats per PCR/TA, 74 més que en el balanç anterior. La xifra s’elevava a 52.469, si es tenen en compte totes les proves. Des de l’inici de la pandèmia han mort 2.370 persones en aquesta regió. El risc de rebrot havia caigut a 223, pels 388 de la setmana anterior. La taxa de reproducció havia baixat dues centèsimes, fins a 0,75, per sota de l’1,01 de la setmana del 29 d’abril al 5 de maig. La taxa de confirmats per PCR/TA era de 112 per cada 100.000 habitants, la incidència a 14 dies era de 291 i la regió tenia 101 pacients ingressats (+2).