El Consell Nacional d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha ratificat aquesta tarda l'acord de la formació amb Junts per Catalunya que permetrà investir Pere Aragonès com a nou president de la Generalitat. La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, celebrava en una intervenció al Consell que l'acord permetrà "obrir una nova etapa" a Catalunya, un "nou cicle" durant el qual es vol "trencar velles inèrcies". "L'objectiu és canviar inèrcies, construir de nou i fer una transformació profunda des del minut 1 de la legislatura", assegurava. La portaveu també afirmava que no hi haurà "tuteles a les institucions, ni controls ni supeditacions ni imposicions" a les cambres parlamentàries i afirmava que el pacte amb la CUP està "blindat".