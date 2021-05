La Fiscalia de l’Equador va informar ahir que un tribunal havia tingut en compte la seva petició i havia dictat presó preventiva per al Defensor del Poble, Freddy Carrión, per un presumpte delicte d’abús sexual. El tribunal també va ordenar mesures de protecció per a la víctima. Prèviament, la Fiscalia havia informat de la investigació contra Carrión i l’exministre de Sanitat Mauro Falconí.