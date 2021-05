Han hagut de pasar tres mesos, però finalment hi ha acord i aquesta setmana Catalunya pot tornar a ternir president. Un desenllaç que ahir celebraven agents socials i econòmics del territori central, ja que l’acord liquida la incertesa generada a l’entorn de la governabilitat del país.

Fina Farrés, directora de Càritas Arxiprestal de Manresa, s’alegrava del pacte, però considera que hauria d’haver arribat molt abans. «Fa pena que s’hagi anat tan lent perquè aquesta situació desgasta tant als partits com a la ciutadania». Farrés va lamentar que aquest impàs s’hagi produït quan el que calen són «polítiques valentes» per fer front a necessitats creixents dels que menys tenen i exhorta els governants a treballar perquè «s’ajudi a qui més ho necessita».

Lluís Vidal Sixto, de CCOO a la Catalunya Central, confia que un cop el nou govern estigui en marxa no es reprodueixin la situació de paràlisi dels darrers tres mesos ni la del darrer any de la passada legislatura perquè «el temps perdut potser és recupera, però també pot passar que no sigui així».

El president de la Junta comarcal del Bages del Col·legi de Metges de Barcelona, Jordi Aligué, també s’alegrava de l’acord, perquè «sense entrar en si ha de ser un o altre, en uns moments com aquests és necessari un govern».

Per la seva banda, David Casellas, degà del Col·legi d’Advocats de Manresa, va explicitar l’alegria que suposava el pas endavant per tenir govern. «Ja tocava saber amb qui ens hem d’entendre, perquè als governs en funcions hi ha molta prudència, reserva i cautela, però poques coses concretes». El degà va afegir que el panorama de noves eleccions «ens preocupava.

Víctor Feliu, membre de la Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran de Manresa, va afirmar a títol personal que «ja era hora que s’acabés l’espectacle polític que s’ha visualitzat perquè és totalment deplorable i els ciutadans no ens el mereixem. El país necessita estabilitat política per poder afrontar l’actual crisi social i econòmica, que és gravíssima». Antoni Erro, president de la Federació d’Associacions de Veïns de Manresa, va expressar la seva confiança que les divergències entre les dues formacions de govern hagin quedat circumscrites al període de negociació i que a partir d’ara «s’avanci amb contundència cap al projecte independentista i cap a la república».

Enric Masana, responsable de la delegació a Manresa del col·legi d’arquitectes, considera «trist que hagi estat en aquestes dates que es formi el govern, però millor que n’hi hagi. S’ha ofert un espectacle trist i amb picabaralles i retrets per les negociacions». Joan Ramon Perdigó, president de la Patronal Metal·lúrgica de la Catalunya Central, demanava «que el govern sigui sòlid i es puguin fer coses, sobretot amb els fons que arribaran i cal intentar que puguem decidir des d’aquí. Esperem que hi hagi estabilitat política, que treballem i ens centrem». La presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa, Sílvia Gratacòs, considera «positiu que hi hagi govern en un moment en què no podem fer polítiques actives per rellançar l’economia», i destacava el fet que «hi haurà una conselleria sobre feminisme i drets socials que permetrà visualitzar-ho».

La presidenta de la UBIC de Manresa, Tània Infante, recordava, malgrat la satisfacció per l’acord, que «el Parlament té limitacions legislatives». Amb tot, celebrava que «ara es pot començar a treballar i és un avenç que hi hagi llista cremallera». Francesc Rica, secretari general de la UGT a l’Anoia, el Penedès i el Garraf, demanava a partir d’ara «un esforç per part de tothom per les conseqüències de la crisi de la covid».