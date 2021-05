Tal com ja va avançar aquest diari el 19 de març, ahir es confirmava extraoficialment que la santpedorenca Laura Vilagrà serà la nova consellera de presidència en disposar de l’aval dels pesos pesants dels republicans. Serà una conselleria amb molta càrrega política interna, ja que haurà de fer de frontissa entre les dues potes del nou executiu.

L’exalcaldessa de Santpedor i diputada al Parlament, que ha format part de la comissió negociadora d’ERC per al pacte amb Junts i amb la CUP, no confirmava ahir la notícia i es mostrava prudent. «Encara no hem fet cap reunió per abordar aquests temes. Aquesta é la setmana de la investidura. La setmana que ve serà l’hora dels nomenaments», explicava a Regió7. Segons Vilagrà, però, la formació del nou executiu, que formalment s’elabora a partir d’una decisió directa del president (en aquest cas, Pere Aragonès), requerirà d’un consens de noms de les dues formacions que integraran el Govern. «Volem fer un Govern que neixi cohesionat, sense problemes d’entesa per anar més a l’una que fins ara», deia Vilagrà.

La santpedorenca explicava que aquests últims 85 dies «han estat molt intensos, amb moltes reunions», en les quals ella ha tingut un paper protagonista, ja que ha estat la responsable de redactar els documents programàtics per evitar contradiccions que poguessin sorgir de la negociació a tres bandes entre els republicans, Junts i la CUP.

Segons Vilagrà, el nou executiu neix amb vocació de mantenir-se sòlidament en el temps, malgrat les aspres desavinences entre ERC i Junts i les dures acusacions que s’han llançat mútuament representants de les dues formacions. «En el pacte hem establert mecanismes de coordinació. Confiem que la relació estarà molt més engreixada del que ho ha estat fins ara», assegura Vilagrà. Segons la dirigent republicana, «hem pogut pactar molts aspectes prèviament a l’acord, que en l’anterior legislatura no vam poder fer pel temps del qual veníem i per la repressió. Ara hem pogut establir un període de transició». «Al final, tot ho fan les persones», deia Vilagrà, «i jo acostumo a tenir bona relació amb tothom».

Laura Vilagrà no ha pogut assistir presencialment a les últimes reunions per al pacte, ja que ha hagut d’estar confinada deu dies per un positiu d’un contacte molt estret. Ahir va ser el primer dia que va poder desplaçar-se al Parlament.