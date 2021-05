La Fiscalia demana 7 anys i 8 mesos de presó per al primer manifestant que arriba a judici pels disturbis en les protestes contra la sentència del procés, a qui acusa de llançar pedres contra la seu de la Policia Nacional a la Via Laietana de Barcelona, amb la cara tapada.

L’Audiència de Barcelona va jutjar ahir Mikel G. B., detingut durant els disturbis de les nits posteriors a la publicació de la sentència del procés, a qui acusen d’un delicte d’atemptat a l’autoritat i desordres públics amb l’agreujant de disfressa.

Es tracta del primer judici a un manifestant acusat pels incidents ocorreguts a les manifestacions contra la sentència del procés, exceptuant els que s’han celebrat en la jurisdicció de menors, que no impliquen penes d’internament.

Els fets van tenir lloc poc abans de les 02.20 hores de la matinada del 16 d’octubre del 2019, quan tres agents de paisà de la Guàrdia Urbana van detenir l’acusat a prop del Palau de la Música després de presumptament haver vist que feia llançaments d’objectes contra la línia policial.

Segons l’escrit de la Fiscalia, l’acusat i quatre dels seus companys, tots amb la cara tapada amb caputxes i mocadors, van llançar pedres contra els agents de la Policia Nacional que custodiaven la Prefectura de Via Laietana, però sense que arribessin a impactar-los.

En concret, a l’acusat se li atribueix el llançament de dues pedres, tal com van corroborar els dos testimonis de la Guàrdia Urbana que aquella nit van participar en la seva detenció, encara que més tard va ser posat en llibertat perquè no es van poder «constatar els impactes de les pedres».

«Allò era com una guerra», va declarar un dels agents, que va assegurar que per aquesta raó van esperar per fer la detenció fins que l’acusat es va separar del grup per agafar «més pedres i fins i tot una ampolla de vidre d’un sac d’enderrocs».

L’acusat va negar haver realitzat cap llançament i va assegurar que quan va ser detingut s’havia ajupit «per lligar-se els cordons», però que els policies de paisà «van pensar que llançava pedres i ampolles».