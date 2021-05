El Govern, en aliança amb el Mobile World Capital Barcelona, ha llançat un programa pilot amb el qual oferir formació professional d’alt nivell a 540 persones, sense cost per a elles, perquè siguin empleades després en empreses d’àmbit digital. Es tracta d’un projecte «pioner» a l’Estat, dirigit principalment a professionals amb titulació universitària i dissenyat a partir de les necessitats de les empreses del sector.

La iniciativa va ser presentada en roda de premsa en el Pier01, a Barcelona, per la directora del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), Ariadna Rectoret; el secretari d’Universitats, Francesc Xavier Grau; el conseller delegat de Mobile World Capital, Carlos Grau; i el director del programa de Talent Digital de Mobile World Capital, Jordi Arrufí. Segons va explicar Rectoret, el 8,6% de les persones registrades a l’atur a Catalunya té estudis superiors i, no obstant això, fins ara no comptava amb cursos enfocats específicament a ells. Ara, en aquesta prova pilot que ha comportat una inversió d’1,75 milions d’euros i que es pretén ampliar els propers anys, 540 persones amb aquest perfil podran fer cursos d’FP d’alt nivell finançats al cent per cent pel SOC per millorar les seves aptituds digitals. I és que, va explicar Carlos Grau, la demanda al sector digital creix, però l’oferta segueix sent escassa. Arrufí va dir que una de les característiques d’aquest programa pilot és que la formació que s’oferirà estarà «radicalment orientada a les necessitats de les empreses», que han estat consultades per dissenyar el programa dels cursos que s’impartiran.

Amb l’estudi del SOC s’han identificat persones a qui podria interessar aquests cursos, alhora que també mitjançant l’anàlisi de dades s’han estudiat «quines són les professions més demandades». Aquests 18 cursos, d’un màxim de 300 hores, s’espera que comencin al setembre i s’oferiran en universitats o centres especialitzats. Mínim un 40% dels alumnes seran dones, i els cursos s’encaminaran a formar programadors de programari; d’aplicacions mòbils Android; de gestió o administració de relacions amb el client; d’arquitectura de programa; i de ciència de dades.