L'Arquebisbat de Barcelona estudia agrupar les parròquies en 48 comunitats dirigides per falta de rectors. És una de les propostes que sorgeix del document de treball de reestructuració o remodelació parroquial diocesana que fa un any i mig va encarregar l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, a una comissió mixta. L'esborrany, tal com el defineix l'Església Arxidiocesana de Barcelona, ha de ser estudiada per tots els nivells diocesans i després serà el cardenal Omella i el seu consell els qui decidiran "què fer i amb quina cadència". L'objectiu de la proposta és reforçar la presència pastoral, adaptant-la a les necessitats actuals i futures, tal com s'ha fet en altres diòcesis com la de Milà, "amb bons resultats".

Les 48 comunitats pastorals serien grups d'entre 3 i 6 parròquies al voltant d'una de central d'un barri o comarca, per facilitar una millor coordinació i una especialització "adequada". Es pretén també reforçar el treball en comú i la "sinodalitat" de sacerdots, laics, religiosos i diaques. La proposta no descarta suprimir alguns centres de culte, "xifra que no superaria els deu temples".Des de l'entitat eclesiàstica s'indica que el "procés de secularització" força que els rectors a atendre diverses parròquies alhora, d'aquí que l'estudi plantegi una "millor distribució" dels recursos pastorals per obtenir la "màxima eficàcia pastoral" i el sosteniment "adequat" de les unitats pastorals resultants.