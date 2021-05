El president del govern espanyol, Pedro Sánchez ha promès aquest dimarts que el govern espanyol "serà ferm" per restablir "l'ordre" a Ceuta, on aquesta nit han passat la frontera més de 5.000 immigrants. L'executiu espanyol ha desplegat l'Exèrcit de matinada i Sánchez ha afirmat que procedirà a fer la "devolució immediata" dels immigrants d'acord amb els convenis subscrits amb Marroc. El president, que es desplaça aquest dimarts a Ceuta i també a Melilla, ha comparegut a Moncloa per advertir que el seu govern defensarà "sempre" i davant de qualsevol desafiament" amb "tots els mitjans necessaris" la "integritat territorial d'Espanya, les seves fronteres i la seguretat dels compatriotes".

Segons Sánchez, el govern espanyol serà ferm qualsevol "desafiament, eventualitat o circumstància", perquè "la integritat de Ceuta com a part de la nació espanyola, la seva seguretat i la tranquil·litat dels nostres compatriotes estan garantits pel govern d'Espanya amb tots els mitjans disponibles".

Ha recordat que el seu executiu ha desplegat l'Exèrcit i ha reforçat els dispositius de la Policia i la Guàrdia Civil a Ceuta i Melilla, i ha avançat que viatjarà a Ceuta i Melilla per mostrar "la determinació amb què estem actuant" des del "primer minut".

Ha anunciat que ha parlat d'aquesta crisi amb Felip VI amb qui ha analitzat "les línies d'acció que seguirà el govern d'Espanya" i que es coordinaran des d'un comitè creat al Consell de Ministres.

També ha afirmat que ha mantingut contactes amb el cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, i el president del Consell Europeu, Charles Michel, i han analitzat conjuntament "la resposta europea davant aquesta crisi a la frontera exterior de la Unió".

Sánchez també ha mantingut una conversa amb el líder del PP, Pablo Casado. Ha promès que mantindrà el contacte amb el líder del PP "fins que la tranquil·litat torni a la frontera".

"La meva prioritat com a president del govern d'Espanya en aquests moments és garantir el control del trànsit a la frontera amb Marroc i dotar Ceuta i Melilla de tots els recursos necessaris per resoldre la crisi humanitària que suposa aquesta arribada de persones", ha dit.

Ha volgut destacar que el seu govern procedirà a la "devolució immediata" de "tothom qui hagi entrat irregularment a Ceuta i Melilla". Ho farà, ha dot, "tal com està previst als acords que Espanya té signats amb Marroc des de fa anys".

Advertència a Marroc

Sánchez ha recordat que "sempre ha cregut" que Marroc "és un país amic i soci d'Espanya", i "així ho ha de seguir sent". "La cura de les nostres relacions ha format part des de sempre de la política exterior espanyola, també del meu govern, i així ho ha de seguir sent".

"La meva voluntat és estrènyer més les relacions d'amistat amb els nostres veïns marroquins", ha dit, perquè "llaços humans, econòmics i estratègics ens criden a tots a treballar junts per progressar conjuntament", però aquesta cooperació "s'ha de basar sempre en el respecte a les fronteres mútues".