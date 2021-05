Seat va començar ahir a vacunar treballadors i proveïdors de més de 50 anys, després d’enllestir la setmana passada la campanya d’immunització a la majoria dels més grans de 58, els primers en rebre el vaccí. Segons va explicar la directora de Salut i Seguretat de Seat, Patricia Such, aquesta setmana es vacunaran unes 4.500 persones.

En un inici, la multinacional va començar a vacunar només la seva plantilla, però ara també administra el vaccí a treballadors dels seus proveïdors que conviuen en el mateix polígon i la previsió és tenir tots els majors de 50 anys d’aquest col·lectiu protegits a finals de setmana.

Seat també compta amb obrir la vacunació a la població general de la zona, ja que, segons Such, tenen capacitat de posar «un volum de vacunes molt important».

En coordinació amb Salut, Seat té la voluntat «d’ajudar que el procés de vacunació sigui molt més ràpid», sempre i quan hi hagi dosis «i respectant els trams d’edat».

Such també va explicar que Seat ha ofert a la Generalitat uns camions de Cupra, habilitats internament amb neveres i espais per a la vacunació, per a ser utilitzats en zones de difícil accés.

Entre les persones que s’han vacunat aquest dilluns hi havia Eva Rodríguez, treballadora del Centre Tècnic de Seat del 53 anys, que ha valorat molt positivament poder-se vacunar a l’empresa mateix. «És una fantàstica iniciativa perquè accelera tot el procés el procés de vacunació, tant a nivell intern com extern.», ha afegit.

També s’ha vacunat el Lluís Barranco, de 55 anys i treballador del departament de prototips, que, com l’Eva, va rebre un missatge al telèfon aquest dissabte i que als volts de les 10 ha rebut el vaccí després de fer uns 20 minuts de cua. «Està tot molt ben muntat i el procés és àgil», destaca.

Tant l’Eva com el Lluís han explicat que tenien previst vacunar-se quan els toqués per edat i que quan l’empresa els va informar de la iniciativa es van sentir uns privilegiats.