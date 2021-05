El Tribunal Suprem dels Estats Units va anunciar ahir que examinarà una llei que restringeix l’avortament a l’estat de Mississippí, en una decisió que molts veuen com una via per soscavar aquest dret, per la majoria de jutges conservadors en aquesta cort. El cas és sobre una llei aprovada pel Congrés de Mississippí que prohibeix l’avortament després de la quinzena setmana de gestació.