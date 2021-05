El darrer balanç del Departament de Salut de la Generalitat va fer aflorar ahir 14 víctimes mortals més que eleven el total a Catalunya a 22.085.

Hi ha 1.1068 pacients ingressats als hospitals, 77 menys que en el balanç anterior, i 390 persones a l’UCI, nou crítics menys que fa 24 hores.

La velocitat de propagació de la covid-19 a Catalunya va baixar dues centèsimes, fins a 0,75, mentre que el risc de rebrot ho feia fins a 128, onze menys. En paral·lel, la incidència a 14 dies igualment va disminuir i va passar de 180,02 a 169,82.

El darrer informe diari de seguiment de l’epidèmia recull 604 nous casos confirmats per PCR o TA, que fan un total de 619.033.

El 4,06% de les proves de la darrera setmana va donat positiu.

Des de l’inici de la pandèmia s’han confirmat 670.638 casos, dels quals 619.033 per PCR i test d’antígens. Pel que fa a les morts, de les 22.085 que hi ha hagut en tota la pandèmia 14.052 han estat en hospitals o centres sociosanitaris, 4.563 en residències, 1.177 en domicilis i 2.293 no han estat classificades.

Entre el 8 i el 14 de maig es van declarar 61 defuncions, mentre que la setmana anterior se’n van notificar 97. En l’últim interval hi havia ingressades a l’hospital 1.181 persones.