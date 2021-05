La disminució de la producció d’estrògens i progesterona al cos d’una dona, que se sol iniciar entre els 45 i els 55 anys, amb la menopausa, suposa canvis que, amb la informació adequada, es poden suportar molt bé. Una vivència en positiu d’aquesta etapa en la salut femenina és la proposta de la primera de les jornades «Cuida’t, Dona» que la Fundació Corachan dedica a la salut femenina a partir dels 45 anys. Quatre especialistes en salut hi van abordar temes de gran interès vinculats a la menopausa, com el perquè d’alguns dels principals canvis que comporta, com es presenten i de quina manera poden abordar-se.

Andrea Gascón, ginecòloga de l’Institut Cortadellas i membre de Corachan Dona va introduir la manera com apareixen els primers símptomes de la menopausa i com adaptar-s’hi de manera proactiva per disminuir el seu impacte en la salut. Gascón va repassar els símptomes més freqüents, com fogots, alteracions del son, sequedat vaginal i més major risc de tenir osteoporosi i augmentar la tensió i el colesterol. Va parlar de com prevenir-ho i va presentar la teràpia hormonal substitutiva, és a dir, l’aportació d’estrògens i progesterona amb pastilles, pegats o cremes, recomanada en casos d’alta intensitat dels símptomes o menopausa precoç, abans dels 45 anys. El ginecòleg Lluís Amat, especialista en sòl pelvià, va aconsellar els exercicis de Kegel –intentar tallar la micció o tancar tots els orificis genitals- per enfortir aquesta musculatura. La psicòloga clínica de Clínica Corachan Raquel Roizner va dir que és un bon moment per «fer una revisió de vida i un repàs al compliment de propòsits vitals». Va tancar la jornada la sexòloga Raquel Campos, que va remarcar que «som éssers sexuats des que naixem».