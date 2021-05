El fundador de l’Institut Català de Farmacologia, Joan Ramon Laporte, va assegurar ahir que els fàrmacs «hipnòtics i antidepressius multipliquen el risc de patir o morir de covid-19», i va denunciar que els sistemes sanitaris «no han fet res» per valorar el seu ús. Laporte ho va afirmar en una jornada de debat organitzada per l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) amb científics i metges, entre els quals el cap del Servei de Malalties Infeccioses de l’Hospital Germans Trias i Pujol, Bonaventura Clotet, i el director general d’ISGlobal, Antoni Plasència. «Hi ha un grup de fàrmacs que deprimeixen el sistema immunitari i augmenten el risc de morir de pneumònia, com fantidepressius, hipnòtics o ansiolítics», va sostenir Laporte, que va lamentar la inacció de les administracions públiques en la valoració de l’ús d’aquests medicaments. «L’omeprazol incrementa el doble el risc de morir per covid-19 i els antipsicòtics i opiacis quadrupliquen el risc de patir-ho de manera greu o morir», va dir Laporte en al·lusió a estudis espanyols i europeus.