El candidat d'ERC a la presidència de la Generalitat, Pere Aragonès, ha demanat al president del Grup Socialista al Parlament, Salvador Illa, que "s'atreveixi" a defensar un referèndum d’autodeterminació a Catalunya si confia en el seu projecte polític. Durant la rèplica a la intervenció d'Illa, el republicà ha criticat que el líder socialista sigui contrari a celebrar un plebiscit i ha afirmat que "això no és esquerra, és nacionalisme espanyol". En el mateix sentit, ha assenyalat que Illa té "un excés de resignació". D’altra banda, el candidat d'ERC ha declarat que la “confiança" al president i al Govern "es mesura en vots" i que "és president no qui queda primer en unes eleccions, sinó qui obté més confiança d’aquest Parlament".

Responent a les crítiques d'Illa als mecanismes de seguiment que contempla l'acord de Govern entre ERC i Junts, Aragonès ha assegurat que es tracta d'una "garantia de bon funcionament". "No són una mostra de desconfiança", ha negat el candidat republicà, que ha dit que prefereix "tenir-ne més que cap", en referència al pacte entre PSOE i Unides Podem a nivell espanyol.

Aixecament de vetos

Després que el líder del PSC al Parlament demanés a Aragonès que comenci la seva presidència "aixecant el veto" al PSC, el republicà ha recollit el guant i ha defensat que al Parlament “es pugui parlar, discutir i aprovar de tot”, apuntant temes com la monarquia o l'autodeterminació. "Si s'aixequen vetos, després no se'n vagin al Tribunal Constitucional per impedir que es pugui parlar de tot i que es pugui votar qualsevol posició que ha de defensar el Govern de Catalunya”, ha afegit.

En la mateixa línia, Aragonès ha criticat que Illa verbalitzés "el veto a l'independentisme reiteradament" durant la campanya electoral, i que "confon els vetos amb la manca de suports", ja que no ha aconseguit sumar una majoria a la cambra per ser investit president.

El candidat d'ERC també ha afirmat que durant l’última dècada l’Estat "ha fracassat" a l'hora d'oferir un "projecte seductor" per a una majoria de catalans. "No ens resignarem, no ens aturarem i estarem plenament determinats per aconseguir que aquest sigui un país de drets i llibertats per tothom", ha conclòs.