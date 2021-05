La vicepresidenta i portaveu de JxCat, Elsa Artadi, ha traslladat al secretari general del partit, Jordi Sànchez, que no té intenció de postular-se per formar part del Govern que presidirà Pere Aragonès. Així ho va avançar La Vanguardia i van confirmar fonts de JxCat, després que el nom d’Artadi hagi figurat a totes les travesses com a propera vicepresidenta i consellera d’Economia i Hisenda del Govern.

La decisió d’Artadi ha servit per a alimentar les tensions internes en JxCat respecte a l’elecció dels dirigents que integraran l’Executiu de coalició que presidirà el republicà Pere Aragonès. La decisió d’Artadi es basa segons el seu propi argument en la voluntat de mantenir la seva promesa de complir el mandat com a regidora a Barcelona. Una decisió, afegeix, meditada i no fàcil, però que obre encara més el meló de qui serà vicepresident i els qui seran ‘consellers’ en un partit amb molts equilibris per fer. A més, la determinació d’Artadi pot tenir a veure, segons fonts del partit, amb no voler estar a les ordres de Aragonès, que pateix així la seva primera descaradura sense haver pres possessió.

La número tres de JxCat va mostrar una posició en algun moment diferent a la del secretari general del partit, Jordi Sànchez, durant les negociacions amb ERC, en qüestions com la d’oferir o no quatre vots a Esquerra per a investir a Aragonès fins i tot sense coalició. Alguna versió de l’entorn de Junts apunta al fet que potser la també portaveu de JxCat es mostra disgustada amb aquestes discrepàncies, i retreuen que ella hagi provocat unes certes tensions amb els republicans. En canvi, l’entorn de l’edil sosté que Artadi parlava en tot moment en nom del partit.

En qualsevol cas, en esborrar-se del Govern, Artadi deixa encara més en l’aire el difícil trenat d’equilibris a Junts. D’entrada, la decisió sobre qui serà ‘conseller’ serà fruit dels contrapesos entre Jordi Sànchez, Carles Puigdemont i els exconsellers Jordi Turull i Josep Rull. A partir d’aquí, la primera decisió correspondrà a la vicepresidència. Opta a ella, pel seu perfil econòmic, l’avui conseller d’Empresa, Ramon Tremosa. Però es tracta d’un tarannà més liberal que la pròpia Artadi, un esperit lliure, allunyat del to i continguts que vol imprimir Aragonès al Govern. Tremosa representaria una aposta allunyada de les latituds progressistes de Jordi Sànchez. Un altre nom que podria optar al càrrec seria el de Damià Calvet, però cal recordar que la seva procedència convergent no li ha ajudat, com va demostrar la severa derrota soferta enfront de Laura Borràs en les primàries per a triar la candidatura electoral. A més, Calvet està instal·lat en la gestió de l’àrea de Territori, on competirà amb Jordi Puigneró, perquè les polítiques digitals que ha pilotat aquest últim s’integraran en Territori.

El Parlament votarà demà Aragonès

El Parlament de Catalunya acollirà avui i demà el ple d’investidura de Pere Aragonès, que aquesta vegada compta amb suports suficients -dels 74 diputats independentistes- per ser elegit i formar un Govern de coalició amb JxCat. La data de la doble sessió la va anunciar la presidenta del Parlament, Laura Borràs, després de completar la ronda de consultes amb líders parlamentaris per sondejar els suports a Aragonès, que podrà ser investit demà en primera votació, per majoria absoluta, amb els 33 vots d’ERC, els 32 de JxCat i els 9 de la CUP. El ple arrencarà aquesta tarda a les 4 amb la intervenció del candidat a president i es reprendrà demà a les 9h amb la continuació del debat i la votació.