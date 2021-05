Balears no exigirà a partir de diumenge que ve cap test de covid-19 als espanyols vacunats que entrin a l’arxipèlag a través dels seus ports i aeroports ni als procedents de comunitats autònomes amb una incidència inferior a 60 casos en 14 dies, va anunciar la presidenta autonòmica, Francina Armengol. Els espanyols vacunats hauran d’haver rebut, almenys, la primera dosi 15 dies abans de la seva arribada a les illes per poder entrar sense necessitat de presentar una prova. Fins ara, qualsevol passatger resident en una altra comunitat havia de mostrar una PCR negativa per entrar a l’arxipèlag.

Per la seva banda, la Unió Europea (UE) va acordar ahir obrir les fronteres als viatgers de tercers països la població dels quals està àmpliament vacunada o amb una bona situació epidemiològica davant de la covid-19, la qual cosa inclou els Estats Units i el Regne Unit, entre d’altres.