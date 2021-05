El president dels Estats Units, Joe Biden, va traslladar ahir al primer ministre d’Israel, Benjamin Netanyahu, que «espera» veure les properes hores una relaxació «significativa» de les tensions a la Franja de Gaza, per aconseguir un alto el foc a la zona. La Casa Blanca va explicar la nova i «detallada» presa de contacte entre tots dos líders, que van parlar per telèfon dels progressos per «degradar» l’amenaça que representen Hamas i «altres elements terroristes» a la Franja i dels «esforços diplomàtics» fets per diversos actors internacionals, entre ells els Estats Units. Netanyahu va respondre el missatge de Biden insistint que està «decidit a mantenir l’operació» fins que els ciutadans israelians recuperin «la calma i la seguretat», segons una nota difosa després de reunir-se amb la cúpula militar i en què no va fer referència directa a la trucada. Amb tot, sí que va agrair el suport rebut per diversos governs estrangers i el reconeixement del «dret d’Israel a defensar-se», amb una referència expressa al seu «amic» Biden, va informar el diari Haaretz.

El president nord-americà ja va traslladar dilluns al seu aliat el seu suport a un hipotètic alto el foc entre les forces israelianes i Hamas, si bé Netanyahu insisteix, almenys en públic, que l’objectiu segueix sent reduir qualsevol potencial amenaça derivada de Gaza. El primer ministre va afirmar que les Forces de Defensa israelianes no treballen amb un «cronòmetre» per avaluar posar fi a l’ofensiva i, encara que l’operació es basa ara per ara en bombardejos aeris, no descarta «altres opcions», inclosa l’ocupació del territori costaner, segons una reunió prèvia recollida per la premsa d’Israel.

Per altra banda, les milícies palestines han llançat uns 4.000 coets des de Gaza cap a Israel des de l’inici de l’escalada bèl·lica el passat 10 de maig, va informar ahir l’Exèrcit israelià, en la desena jornada d’intercanvi de foc a la regió.