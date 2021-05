Els biòlegs que han seguit durant dos anys el primer abellar totalment monitoritzat a Espanya han confirmat el paper de la vespa asiàtica en el declivi de les abelles, però també han demostrat que és possible evitar-ho amb una gestió adequada dels eixams. Investigadors de la UAB han fet un seguiment de dos anys de l’apiari experimental UABee, format per sis ruscs poblats amb abelles ibèriques. Les dades mostren que el pes dels ruscs i l’activitat de les abelles en condicions mediterrànies periurbanes augmenta amb la temperatura a l’hivern i primavera, però disminueix a l’estiu i després de les collites de mel, amb mínims a l’inici de la tardor. Segons l’estudi, la vespa asiàtica limita la sortida de les abelles durant tot el dia i va ser responsable d’una tercera part de les baixes totals de ruscs, per això van instal·lar arpes elèctriques com a protecció, que van abatre més de quatre velutines al dia, encara que amb efectes col·laterals en les abelles.